張雅屏：九二共識、反獨可免戰爭風險

國民黨大陸事務部主任張雅屏接受訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）大陸解放軍東部戰區展開“正義使命-2025”環台軍演，中國國民黨大陸事務部主任張雅屏向中評社表示，台海風險升高，關鍵在於台灣執政者主動放棄話語權、一路挑釁，才將整個台灣推向高風險處境。但其實有另外一條路，只要回到九二共識、反對“台獨”，台灣是有避免戰爭的選項。



“正義使命-2025”環台軍演30日展開實彈演訓，解放軍東部戰區公告，將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊7空域，引發關注。



張雅屏接受中評社訪問時對此指出，台灣在這一輪美日操作下，其實是自己放棄了話語權，又極盡挑釁，賴清德還對外放話稱“大陸沒實力、不敢越雷池一步”。



他認為，若跳開政治立場，單純回顧過去，早期大陸未對台動武，並非因為“從來沒實力”，而是當時條件不同。近年來對岸軍事實力已明顯提升，但賴清德卻只講“幾十年來沒有攻台”，避而不談近幾年來，因刻意挑釁激化兩岸矛盾的現實。



張雅屏說，若一邊認為大陸實力不足，一邊又不斷渲染所謂2027年大陸攻台的風險，從邏輯上來看，真的要對賴清德的判斷產生很深的質疑。



張雅屏強調，國民黨是在野黨，本職就是監督執政黨，但不論在野或執政，一旦軍事衝突爆發，全島同命，主戰派或主和派都一樣要承受後果，因此更不應該有承受第一槍的可能性，我們應該要避戰，而備戰是避戰其中之一，但備戰從來不是求戰。

