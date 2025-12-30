藍白第5度擋“賴政府”“國防”特別預算條例

藍委第5度在程序委員會擋下防務特別預算。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月30日電（記者 黃偕華）藍綠白30日又在“立法院”程序委員會展開攻防。民進黨籍“立委”沈伯洋提案要中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜召開朝野協商，將“國防”特別條例交付審查。最後沈伯洋提案以反對者10人、贊成者8人的票數不通過；國民黨團提的“國防”特別條例暫緩案則以贊成者10人、反對者8人照案通過，這也是程序委員會第5度擋下“國防”特別預算。



會議開始，民進黨“立法院”黨團是由沈伯洋登記第一個上台發言，沈伯洋提出了“掛號說”，他認為程序委員會是法案掛號的地方，而法案一旦掛號了，就要進入到各個委員會去審查。他指責藍白是連審查都不給審查。他舉例像是去看醫生，拿出健保卡要掛號的時候，卻被要求要把詳細的病情全部列出來，沒有列出來的話不能夠掛號。



國民黨團先是由黨籍“立委”林倩綺上台宣讀提案，黨籍“立委”羅智強登記第四個發言，他反擊民進黨、賴清德喪權辱國，不但丟失了“海峽中線”，連領海基線都受到威脅。他批評民進黨團上台是演戲、做戲，並問“請問你現在有辦法阻止中大陸機軍艦越過‘海峽中線’嗎？”



最後藍綠就各自提案進行表決，沈伯洋提案要“立法院長”韓國瑜召開朝野協商，將“國防”特別條例交付審查。國民黨團則是要將“政院”版財劃法、“國防”特別條例等案暫緩列案，並通過黨籍“立委”翁曉玲、陳玉珍等對“總統”罷免、公投法之修正提案。最後沈伯洋提案以贊成者8人、反對者10人的票數不通過；國民黨團提案則是贊成者10人、反對者8人照案通過，也是程序委員會第5度擋下“國防”特別預算。