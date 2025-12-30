羅唯仁私藏台積電機密　王鴻薇促拔工研院士

傳台積電前副總羅唯仁家中搜出大量台積電機密，藍委王鴻薇表示，工研院應拔除羅唯仁院士資格。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北12月30日電／半導體業界近日傳出，台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁日前遭檢調於家中搜出大量台積電先進製程機密。中國國民黨籍“立委”王鴻薇30日在臉書發文表示，她已要求工研院拔除或暫停羅唯仁工研院士資格，但工研院僅回覆增訂相關準則處理“未來”院士資格。若連涉嫌違反“國安法”的罪犯卻無任何處理，相信民眾及業界都不能接受。



王鴻薇指出，有報導說檢調於11月底前往羅唯仁位於台北市及竹北的住居所執行搜索，查扣電腦、隨身碟及多箱文件，清查後發現其中有大批為台積電研發中的先進製程技術機密資料，其中包含2奈米、A16、A14等先進製程的簡報與資料，羅唯仁疑似將相關文件大量列印帶走，並於10月底即轉赴台積電主要競爭對手英特爾（美國政府持股10%）擔任研發體系高階主管，涉嫌違反“國安法”以及台積電提起民事訴訟。



王鴻薇表示，在台積電提告前，她第一時間就針對此事質詢相關部會，除了要求“法務部”主動偵辦以外，更請台積電一定要提告，捍衛台灣重要技術機密，而且她也要求工研院應拔除或暫停羅唯仁院士資格。



王鴻薇認為，工研院院士象徵台灣高科技界的榮譽，以及“國家”對傑出貢獻的肯定；工研院也具體回覆，目前增訂“院士評議準則”處理“未來”院士資格適任，會由院士評議會處理，但工研院至今不能證實是否適用羅唯仁。



王鴻薇批評，連涉嫌違反“國安法”的罪犯都可以是院士，竊取“國家”技術機密轉任外國高管，這樣無異於叛國的行為，如果沒有任何處理，“國格”盡失，相信民眾以及業界都不能接受。