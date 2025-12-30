屏東東港漁港照常進出　漁民平常心

屏東東港漁港30日漁船正常進出港。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月30日電（記者 蔣繼平）大陸解放軍東部戰區29日發動“正義使命-2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊。屏東東港漁港是全台重要漁業基地之一，30日漁船正常進出港，並未受到軍演影響，現場訪問漁民也無呈現緊張氛圍，但軍演話題仍造成討論。



東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，漁會已有示警漁民出海要提高警覺，目前捕撈魚種以黃鰭鮪為主，魚場主要在台東外海，漁船若需要整補會直接在台東的成功漁港，所以對東港漁港影響不大，評估起來未受軍演影響。



一位蔡姓船長說，他28日剛從南太平洋島國索羅門群島返回東港漁港，結束一年半的遠洋作業，當天在海上未發現異狀，且就算有軍演，民船應該也不用太緊張，若經實彈射擊範圍海域，那就繞道而行。



東港漁港也有近海捕撈的船隻，一位捕撈櫻花蝦的船長表示，近海捕撈與櫻花蝦漁船作業範圍大概3到4海里而已，所以不會受到軍演的影響，櫻花蝦作業時間從半夜到中午，下午都在正常拍賣，大家正常捕撈、照常拍賣。



東港是台灣最大的近海漁業基地，其中百分之八十之漁獲物（鮪、旗魚、黑鮪、劍旗魚、櫻花蝦）外銷日本、歐美等地，是台灣地區外銷漁獲量最大的生產地魚市場之一，其漁獲總產量年約3萬餘公噸，年交易額產值平均約台幣30億元。



根據東港區漁會官網介紹，該區漁會所屬漁船大多數為遠近海作業，沿岸次之，少部分為河沼，養殖漁民亦佔不少，合計大小漁船數近千艘，其中，鮪延繩釣漁船528艘、拖網漁船169艘。