屏東東港盛產櫻花蝦　今年產量突然減少

東港櫻花蝦相當有名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月31日電（記者 蔣繼平）屏東縣東港鎮是漁業重鎮，除了以黑鮪魚聞名，櫻花蝦也是一項特色，因蝦體呈淺粉紅色，而且身上滿佈紅點，有如日本櫻花而得名，香氣十足。目前正是櫻花蝦產季，雖然改成室內拍賣，外人無法進入，但仍可到東港魚市場體驗拍賣氛圍。



櫻花蝦業者、東港鎮代表會主席陳春朝表示，目前櫻花蝦15公斤新台幣6200元，價格近年變化幅度不大，但12月本該是盛產期，產量卻比去年減少一半，已引起產地議論。



東港不只盛產黑鮪魚，櫻花蝦也是東港的特色，黑鮪魚、櫻花蝦、油魚子也被稱作“東港三寶”，成為當地特產。全世界唯二有產櫻花蝦的地方就是日本、台灣，其中，日本的產地在靜岡縣，台灣則分別在屏東東港和宜蘭頭城。



為了生態保育及穩定價格，東港漁會櫻花蝦產銷班自訂公約，限制每年11月到隔年5月為捕撈季節，且周休二日；換句話說，每年6至10月是禁漁期休養生息。



另外，僅百餘艘漁船可捕撈櫻花蝦，每趟限捕撈12箱，每箱限重15公斤。如果抓太多，可以選擇轉送其他漁船，或自行倒回大海，違者充公並罰款新台幣20萬元。



櫻花蝦是日周洄游的生物，每天“垂直洄游”，日出即下潛1百到2百公尺，太陽下山後開始上浮。所以船隻都是半夜出海捕撈，中午返港，下午2時拍賣。



以前東港在魚市場拍賣櫻花蝦，屬於開放式空間。2021年起“櫻花蝦拍賣場”落成，取得HACCP（食品安全管制系統）認證而規劃興建的場域，工作人員進入拍賣場時必須戴帽子及穿雨鞋，還須通過消毒池及完成手部清潔，有別於傳統拍賣，外人無法進入。



不過，其他蝦種仍維持傳統拍賣，還是能讓民眾及遊客到場體驗，而拍賣方式也很有趣，會在地板一字排開，用寫標單的方式，暗標的方式出價，看最後誰得標。