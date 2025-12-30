嘉義市普發新台幣6000元　明年1月起跑

嘉義市加碼普發現金6000元，市長黃敏惠30日於市務會議說明領取方式。（嘉義市政府提供） 中評社嘉義12月30日電／嘉義市加碼普發現金新台幣6000元，12月8日以前設籍者都可領。中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠30日說明，2026年1月24日、25日連續兩天上午8時30分至下午4時，市民可依通知單到指定地點領取現金，領取通知單將自2026年1月16日起送達市民戶籍地址。



黃敏惠還說，若未能於主要發放日完成領取，還可於2026年1月30日（周五）、1月31（周六）日及2月6日（周五）、2月7日（周六），於上午9時至中午12時、下午2時至5時，至戶籍地所屬的聯合里辦公處補領。



此次普發現金的發放對象，須同時符合以下條件：2025年12月8日（含）前設籍且造冊日2025年12月24日仍設籍嘉義市（不含於發放日前死亡者）；另2025年12月8日（含）以前出生者，於2026年2月6日前辦妥出生登記並設籍嘉義市都可以領取消費金。



可親自或委託他人辦理，須憑通知單、身分證正本及印章；受委託代領者須是年滿18歲成年人，並備妥通知單、委託書、委託人及受託人之身分證與印章。未成年人由法定代理人代領，並檢附通知單、法定代理人身分證、印章，以及未成年人之身分證、戶口名簿或戶籍謄本正本（三擇一）。



黃敏惠指出，因故無法於上述時段領取現金，可於2026年3月2日至3月15日申請轉帳，提供線上及紙本兩種方式，相關申請網站嗣後再行公告。款項2026年4月30日前撥款入帳。未於期限內領取或申請轉帳者，視同放棄，不再發給。



黃敏惠呼籲市民支持在地消費，將資源留在嘉市，透過普發現金，讓資源回到市民手中、回到市場端，帶動商圈、夜市與在地產業的活絡，“市府發錢，市民花錢，嘉義市賺大錢”，共同為城市累積更多前進的動能。



黃敏惠強調，加碼普發現金是在嚴守財政紀律前提下推動。嘉市連續15年不舉債，為本島首個連續7年公共債務為零城市，此次運用累計歲計賸餘辦理，不舉債、不影響公共建設，將經濟成果回饋市民，關鍵時刻給市民最實際最安心支持。