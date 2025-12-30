邱世卿：中俄聯手施壓　日本遲早轉圜

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月31日電（記者 方敬為）俄國宣布明年元旦起將在日本北方海域展開實彈軍演，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，日本首相高市早苗的右派作風，接連得罪中國大陸與俄羅斯，解放軍今年底發動“正義使命－2025”軍演，很大成分是針對日本介入台海事務的意圖，俄國在明年初接續在與日本爭議領土“南千島群島”軍演，中俄接連在軍事層面對日施壓，研判高市早苗遲早要有所妥協。



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



俄羅斯日前宣布，2026年元旦至年3月1日將舉行為期2個月的射擊訓練，地點就位在日本與俄羅斯的爭議領土“北方四島”（俄羅斯稱“南千島群島”）周邊海域。時間點接續在解放軍“正義使命－2025”軍演之後，引發聯想。



針對俄國軍演宣告，邱世卿表示，與俄日關係惡化的歷史脈絡有關，雙方過去就有領土爭議，隨著2022年2月俄烏戰爭爆發後，俄日關係更陷入螺旋式下降。



他表示，日本跟隨西方腳步制裁俄羅斯，甚至凍結俄國資產，這些舉措雖在戰爭膠著期間未遭立即反擊，但並不意味著莫斯科對此無動於衷。過去幾年，受限於戰爭局勢未明，俄方暫時無暇顧及東方戰線。然而，隨著俄烏戰事步入尾聲並開啟外交磋商，俄羅斯已騰出手來，準備對日本自2022年累積至今的敵意行為進行清算。



邱世卿強調，俄羅斯的外交傳統向來以捍衛國家利益為優先，手段往往強硬且直接，對於日本過去幾年的施壓絕不可能善罷甘休。明年的軍事演習不僅不令人意外，發生時間點甚至比預期稍晚。