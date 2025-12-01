呂禮詩觀察大陸軍演　台無偵搜力友盟壁上觀

台海軍退役少校呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中12月31日電（記者 方敬為）解放軍東部戰區進行“正義使命－2025”圍台軍演，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，這場軍演顯示出“台灣軍方無偵蒐能力，友盟全作壁上觀”。從台灣安全與軍方高層被動式的反應，對解放軍行動毫無預判，以及日本、美國毫無相對應措施的情況來看，解放軍這次行動直接反駁了賴清德“無實力”說，也讓台人對美日援助的幻想破滅。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



分析“正義使命－2025”行動的時間點與戰略目標，呂禮詩認為，解放軍透過雷厲風行的軍事演習，對“台獨”勢力以及外部勢力劃定不可逾越的紅線。從時間點上，可以看出，中國大陸是針對美國對台高額軍售、日本首相高市早苗的台灣有事言論，以及賴清德的中國大陸“無實力”說，所祭出的手段。



呂禮詩表示，解放軍的行動已達到實質威懾效果，同時也揭露了國際援助的現實。



他指出，觀察此次演習期間，無論是日本海上自衛隊或航空自衛隊，皆未出動應處；而美國雖有兩艘航空母艦部署於東亞，卻呈現“趴窩”狀態。華盛頓號停泊於橫須賀、的黎波里號在佐世保，林肯號雖在南海，但該區域目前並無軍事演練，這意味著美軍主力遠離是非之地，不僅毫無援助台灣的跡象，甚至連最基本的旁觀助陣都未見蹤影。



他說，這樣的現實情況，無疑是對賴清德日前宣稱中國大陸“實力不到、不敢越雷池一步”的最直接打臉。解放軍在賴清德發言隔日，便在短短數小時內完成環台軍事部署，以實際行動展現了驚人的軍事訊號。



此外，呂禮詩提到，值得注意的是，這次演習在戰術層面上更具備“冷啟動”的特徵，觀察解放軍東部戰區的訊息發布模式，有別於過去演習時一次性公開所有資訊，此次採取“分批發布”，29日上午7點30分發布操演區域、8點公布戰備警巡範圍，至中午再釋出後續資訊，顯示出這場軍演並非預先規劃許久的行動。