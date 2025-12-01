蘇清泉：大陸軍演日本不吭聲　台要深思

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉。（中評社 資料照） 中評社屏東12月31日電（記者 蔣繼平）大陸解放軍東部戰區發動“正義使命-2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊。中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉向中評社表示，這次日本都不吭聲，值得台灣深思，為何日本都沒有動作，大陸軍演根本是“台灣有事，日本有事”這句話的照妖鏡。



蘇清泉表示，從這次大陸軍演更可以看到一點，為何日本都沒有動作，這一點台灣人要好好思考。“台灣一直叫美國爸爸、日本大哥，但結果爸爸、大哥都閉口不語，不吭聲，這一點真的值得深思。”



蘇清泉，屏東東港人，屏東安泰醫療社團法人創辦人，現任國民黨不分區“立委”，並擔任屏東縣黨部主委。獲國民黨徵召參選2026年屏東縣長。



蘇清泉表示，大陸這次軍演劍指美國與日本，尤其日本首相高市早苗11月初曾說的“台灣有事，日本有事”言論，大陸現在進行圍台軍演並實彈射擊，日本都沒有任何實際動作，那不就等於日本是在吹牛，並間接隔山震虎、敲打美國。而且如果美國也沒有強烈表態，這個對日本會是很大的警惕。



蘇清泉表示，大陸為軍演一層一層歷經第七次的壓縮，一直在操演，是給“賴政府”與“台獨”勢力的一個當頭棒喝，是很強的警告。



蘇清泉表示，這次對台灣來說班機改期、旅客方面影響很大。不過若對照美國29日對委內瑞拉境內一處裝載毒品的碼頭發動攻擊，美國並沒有事先警告，這顯示強權皆是如此，就是國際現實，目前只有中、美有實力這樣做。



蘇清泉表示，從國際動態來看，台灣更應該與對岸和平相處，或者維持住兩岸交流，這是大家所樂見的，他呼籲民進黨政府應該要好好去考量這一點。



