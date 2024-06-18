傅慰孤：美國優勢不再　對中方軍演出奇冷淡

台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤。（中評社 資料照） 中評社新竹12月31日電（記者 盧誠輝）大陸解放軍東部戰區發動“正義使命-2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊。台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤接受中評社訪問表示，美國這次反應出奇冷淡，是因自從解放軍發展出“紅旗”太空遠程導彈後，美軍過去在第一島鏈的制空制海權優勢已經喪失，未來台灣只能自求多福。



傅慰孤，浙江鎮海人，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，前後擔任“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



傅慰孤強調，解放軍這次圍台軍演，為何美國反應卻如此冷淡？主因是解放軍已發展出“紅旗”太空遠程反彈道導彈和反衛星武器攔截系統，專門用來對付航空母艦，且導彈的射程半徑範圍廣達2千5百公里以上，讓美軍過去長期在第一島鏈的制空權和制海權優勢盡失，未來兩岸若不幸真的爆發戰爭，台灣只能自求多福。



他提到，美國在1990年打波斯灣戰爭的時候，當時美軍用的是F117“夜鷹”隱形戰機和“戰斧”巡弋飛彈，以超低空模式先破壞伊拉克的資管通勤系統，等爭取到制空權優勢後，才會派傳統戰機進入戰場，對各戰略目標進行轟擊。



傅慰孤指出，美軍在波斯灣戰爭取得制空權後，又先讓空軍摧毀約25%到50%的敵軍與軍事設施後，美軍地面部隊才開始進入戰場進行戰鬥，所以當時美軍號稱地面作戰100小時就打完，但美軍的優勢就是從制空權而來，先讓F117“夜鷹”隱形戰機打頭陣，進行各項電子戰與資訊戰後，地面部隊最後才會進入戰場，這就是所謂的“空權理論”。



傅慰孤舉例，若再看看1996年的台海飛彈危機，當時美國派出獨立號航空母艦戰鬥群到台灣東北海域，後來又緊急從波斯灣加派尼米茲號航空母艦戰鬥群前往台灣東部海域，當美軍動用兩個航空母艦戰鬥群會合後，才好不容易化解當時的危機，但這已經是快30年前的事情了，現在解放軍的實力早已不可同日而語。

