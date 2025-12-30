湯紹成：兩岸緊張　蔣萬安塑造疏通管道

政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）2025台北、上海城市論壇28日落幕。政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長湯紹成接受中評社訪問表示，中國國民黨籍台北市長蔣萬安在兩岸緊繃的狀態下，塑造了一個兩岸疏通的管道，能讓大陸民眾知道不是所有台灣人都在搞對立。雖蔣萬安沒提“九二共識”，但也有用較隱晦的方式在鋪陳兩岸上的連結。



湯紹成，德國波昂大學政治學博士，1996至2000年曾代表新黨當選第三屆“國大代表”，曾任中華兩岸人民文經交流促進會會長。現為政治大學國際關係研究中心兼任研究員、亞太綜合研究院院長。



湯紹成接受中評社訪問表示，蔣萬安在兩岸緊繃的狀態下，塑造了一個兩岸疏通的管道，讓雙方緊繃的氛圍，可以至少有一個能稍微降溫的通道。兩岸都有民意要反應，大陸的民意也需要有個元素來“稍微通個氣”，雙城論壇無論兩岸關係如何都持續舉辦，這樣的意義非常重大，而國民黨內現下也衹有蔣萬安能做，即便國民黨主席鄭麗文想訪陸，也是明年的事了。



湯紹成說，在兩岸之間塑造一個疏通管道，最即時又比較不著痕跡、最有利的，就是雙城論壇，因為這是每年既定要舉辦的，並不是有什麼目的才訪陸。即便過去每年都在辦雙城論壇，但今年不一樣的地方是賴清德形塑台灣內部的朝野對立、社會對立，尤其是對陸配的參政權、言論等加嚴限制，及修兩岸人民關係條例等，這都表明了賴清德的兩岸態度。



對於雙城論壇的後續效應？湯紹成認為，效應應有限，但暫時讓大陸老百姓覺得不是所有的台灣人都在搞“台獨”、搞兩岸對立，蔣萬安訪問上海，可以讓大陸基層民眾對台的輿論不那麼強硬。



至於蔣萬安兩次赴上海參加雙城論壇，都未提到“九二共識”，湯紹成指出，可見蔣萬安非常謹守分際，畢竟兩岸問題是“中央”的問題，並非台北市長可以談的問題，即便蔣萬安是國民黨人，但也無法代表現下的國民黨，因此沒必要去觸碰這類偏向政治性的話語，而雙方致詞也一定經過溝通。