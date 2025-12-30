傅慰孤：兩岸開戰　台恐到關島變流亡政府

台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤。（中評社 資料照） 中評社新竹1月2日電（記者 盧誠輝）大陸解放軍東部戰區發動“正義使命－2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊。台空軍退役中將、前“國防部常務次長”傅慰孤接受中評社訪問表示，兩岸一旦開戰，因為美國沒有為台灣出兵的法律依據，到時台灣官員很可能會逃到美國關島變成流亡政府，這是連美國官員都認為可能會發生的事。



傅慰孤，祖籍浙江鎮海，空軍官校第46期、三軍大學戰爭學院正規班、兵學研究所畢業，1997年1月出任首席副參謀長，1998年1月晉升中將，前後擔任“國防大學”空軍學院院長、“國防部常務次長”，2002年3月任空軍副總司令。退役後陸續完成元智大學機械研究所碩士、台灣大學EMBA學位。現為兩岸華孫文化藝術交流基金會董事長，中華文化孫子兵法研究會創會長。



傅慰孤透露，他過去曾和幾位美國官員聊過，很多人都認為，兩岸一旦開戰，最可能發生的情況是，台灣重要官員會先逃到美國關島去成立流亡政府，然後再在當地請求美軍的保護，這樣美國才有足夠出兵的理由，但到時候台灣已經變成關島流亡政府了。



他指出，美國現在只會口頭上說希望兩岸要保持和平，但若兩岸一旦真的開戰，美國不會真的出兵來協防台灣，頂多就是供應一些彈藥而已，因為美國沒有為台灣出兵的法律依據，台灣和美國沒有簽署“台美協防條約”，而“台灣關係法”只是美國的國內法。



傅慰孤分析，到時候如果台灣向美國提出協防的請求，還是得經過美國國會開會討論，這樣時間一拖，根本就來不及了。美國最後會以中國大陸是“侵略者”為名，沒收中國大陸的外匯存底，這才是美國的最大目的，然後接下來再對中國大陸進行一系列的經濟與國際制裁。



他感嘆，民進黨政府看不清局勢，現在還把兩岸的決戰點設定為城市游擊戰，但因戰場就在台灣本島，就算打贏，台灣大概也毀掉了，所以贏也等於是輸。而若是打輸就真的是完了，到時候就只能跪地求饒。難道民進黨政府真的要把台灣帶到這種境地嗎？



傅慰孤說，他想請問民進黨政府，台灣的終戰指導原則是什麼？若沒有終戰指導原則，兩岸一旦開戰，到時候台灣可能會像二戰日本被打到無條件投降為止，這些戰略目標都是必須事先規劃的，而不是天真的自以為可以戰到一兵一卒為止。