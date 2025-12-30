陸火箭彈落點史上最接近　台軍證實入24浬內

台軍方公布12月29、30日兩天，解放軍在台周邊海域軍演概況。（台軍方提供） 中評社台北12月30日電（記者 鄭羿菲）大陸解放軍突啟動“正義使命2025”對台軍演，30日是第二天，台“國防部情報次長”謝日升30日在記者會表示，大陸從今天上午9點到下午1點，從福建地區對北部第一操演區和台南、高雄以西的第三操演區，發動2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。大陸未射擊東風系列導彈，但此次火箭的落點，相較於96飛彈危機等歷次軍演，是最接近台灣本島的一次，“這也是大陸刻意要傳遞的訊息之一”。



針對媒體詢問“此次彈著點是否為史上最近”，他回應指出：“這一次，特別是今天下午，台們所偵獲到的彈著點，的確是比較接近台灣。”他進一步說明，該落彈位置位於台南西北西方約50浬處，已進入台24浬鄰接區範圍，但仍在12浬領海外。



謝日升說明，今天兩波火箭射擊落點都接近台24浬鄰接區，上午9點第一波火箭由福建平潭發射17枚，落點約在基隆東北方70浬，落點在24浬外，並未飛越台灣。下午1點由泉州發射10枚火箭，落點在台南西方約50浬海上，落點在12浬領海及24浬鄰接區之間，也沒有飛越台灣本島上空。



到30日下午3點為止，總計有71架次陸機出海，其中35架次跨越“台海中線”，進入台北部、中部及西南空域。另外，偵獲大陸艦13艘，其中11艘進入台24浬鄰接區。公務海警船15艘，其中8艘進入台鄰接區。在西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘陸艦，仍停留在西太平洋海域。



謝日升強調，此次軍演沒有發現大陸艦或公務船進入台12海浬領海。