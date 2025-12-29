帥化民析大陸軍演三個效果和兩種表態

台退役陸軍中將、前藍委帥化民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）解放軍東部戰區29日宣布展開“正義使命－2025”環台軍演，30日進一步劃定實彈演練區域。台陸軍中將退役的前中國國民黨“立委”帥化民向中評社分析，這次大陸軍演，清楚呈現出“三個效果”和“兩種表態”，不僅是對“台獨”勢力的警告，也同時針對日本與美國釋放明確訊號。



帥化民為陸軍中將退役，曾任兩屆“立委”。畢業於陸軍官校36期、美國陸軍戰爭學院67年班，曾任“國防管理學院”院長。



解放軍東部戰區29日宣布展開“正義使命－2025”環台軍演，30日進一步劃定實彈演練區域，公告將在台灣周邊海空域進行實彈射擊，要求船隻與飛行器避開相關區域。相關演訓區域幾乎形成對台灣的環狀包圍，並同步限航周邊多個空域。



帥化民對此接受中評社訪問時指出，從整體布局來看，大陸把這個演訓圖像擺出來，本身就產生了三個效果。第一個是封鎖，第二個是圍困窮台，讓台灣沒有經濟收入，第三個則是從演習轉為真正打擊的時間可以很短。



他說，對台灣真正形成威脅的地方在於，這麼大規模的演習說來就來，對軍事專業人員而言，每一次演習都需要很長時間準備，如果情報掌握清楚，像是軍艦在港口加燃料、部隊集結等動作，理論上都會出現明確徵候，關鍵在於台方是否掌握得到。



帥化民也提到，兩岸在政治上的緊繃確實存在，但是否馬上就會開戰，還是要觀察世界局勢的發展，關鍵觀察點在於明年4月的中美談判。在他看來，中國大陸真正最大的威脅並不是台灣，台灣只是大陸要和平統一、收回的一個島嶼，真正對中國構成威脅的是美國，而美國也早已將中國視為唯一的主要對手。



台灣正是夾在中美之間的一個起火點，帥化民說，這一波演習之所以加大規模，除了過去“聯合利劍A”、“利劍B”都已演習過之外，也與日本首相高市早苗拋出的“台灣有事、日本有事”言論有關。大陸看得很清楚，高市並非只是嘴上說說，而是整個日本在暗中推進相關行動，試圖把日本打造成美國在東北亞最有用的棋子，希望換取核保護傘，甚至在法律層面鬆動禁核限制，自己取得核武器。

