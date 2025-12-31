大陸軍演　台軍方：發射兩波次27枚多管火箭

大陸解放軍30日實彈射擊期間，台“國防部長”顧立雄率重要幹部於聯合作戰指揮中心，全程掌握。（台軍方提供資料照） 中評社台北12月31日電／針對中國大陸圍台軍演，台軍方昨天表示，大陸解放軍上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域共2波次，向台灣北部與西南海域射擊多管火箭、共計27枚；軍演嚴重威脅國際航安，共影響941架次民航機。



另外，台灣軍方也偵獲71架次陸機，其中35架次大陸軍機逾越台灣“海峽中線”進入北部、中部及西南空域；另有大陸軍艦13艘（11艘進入鄰接區-領海基線外24海浬）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區）。



大陸解放軍東部戰區29日宣布在台灣周邊進行“正義使命－2025”演習，30日上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；“國防部”成立應變中心啟動立即備戰操演。



台灣軍方30日傍晚舉行臨時記者會，情報參謀次長室次長謝日升中將說明，大陸解放軍於30日上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部（17枚）、西南海域（10枚）射擊共2波次多管火箭，共計27枚。



另外，統計自30日上午6時起至下午3時止，偵獲71架次大陸軍機，其中35架次大陸軍機逾越台灣“海峽中線”進入北部、中部及西南空域；另有大陸軍艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘；沒有任何大陸軍船艦或公務船進入台灣12浬領海範圍。