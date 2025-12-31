台積電宣布2奈米量產　擴大領先優勢

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／晶圓代工廠台積電近日在官網宣布，2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，採用第一代奈米片電晶體技術，位於高雄的晶圓22廠是2奈米製程的生產基地。除晶圓22廠外，台積電先前在法人說明會中曾表示，同時在新竹科學園區建置2奈米晶圓廠，以支持客戶強勁的結構性需求。



台積電近日更新官網內容，表示2奈米如期於2025年第4季量產，台積電並發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續進行2奈米製程技術效能提升。



台積電指出，2奈米技術將成為業界在密度和能源效率上最先進的半導體技術，2奈米技術採用奈米片電晶體結構，將提供全製程節點的效能及功耗的進步，以滿足節能運算日益增加的需求。因持續強化2奈米及其衍生技術的策略，將進一步擴大台積電的技術領先優勢。



根據台積電公布的技術參數，與3奈米的N3E製程相比，在相同功耗下台積電2奈米速度增加10%至15%；在相同速度下，功耗降低25%至30%，同時晶片密度增加大於15%。台積電也將推出N2P製程技術做為2奈米家族的延伸，計劃2026年下半年量產，支持智慧手機和高效能運算應用。



此次2奈米量產最令業界意外的，莫過於生產基地的選擇。原本外界普遍預期，台積電會率先在緊鄰其全球研發中心的新竹寶山Fab 20廠進行N2技術的量產，畢竟該廠區是2奈米系列技術的研發大本營。然而，根據最新的營運資訊，台積電實際上是從位於高雄的Fab 22廠開始量產2奈米晶片。



雖然Fab 20廠預計也會隨後啟動大規模生產，但高雄廠的首發地位，反映出台積電在全台產能調配上的高度靈活性。台積電執行長魏哲家在10月的法人說明會上曾經表示，N2製程在本季進展順利且良率良好，並預計在2026年受惠於智慧型手機與高性能運算（HPC）AI應用的驅動，達成更快速的產能提升。