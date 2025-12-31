“憲法”法庭周五又有動作　總預算“釋憲”？

“憲法”法庭19日召開記者會。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／“司法院”代理院長謝銘洋等5位大法官今年12月19日署名公布2025年“憲判字第1號判決”後，讓“憲法”法庭復活。緊接著又公告，本周五“憲法”法庭將“確認裁判文本評議”，這是近期第2次。台媒分析，由於賴清德日前公開批判“立法院”不審預算案，讓本周五“憲法”法庭是否會針對已受理的今年“中央政府”總預算“釋憲”案作出判決，升高朝野對立，備受矚目。



對此，“憲法”法庭書記廳表示，本周五大法官裁判文本評議，因為屬於評議不公開事項，無法回應說明。



《中時新聞網》分析，《“憲法”訴訟法》2022年1月4日施行，大法官改採“憲法法庭”審理案件，最大的特色就是大法官在“憲法”法庭審理案件，對於受理案件與否改依裁定方式為之，且審理過程中，如有必要將召開言詞辯論庭，也因此近年多起“憲法”法庭判決，都是經過辯論程序、“憲法”法庭直播後，再擇期公開宣示裁判結果。



不過，謝銘洋及呂太郎等5位大法官，12月19日沒有經過公開辯論程序，逕行判決修法後的“憲訴法”“違憲”，還排除了蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3名不同意見的大法官，5位大法官本周五即將公布的2026年“憲判字第1號判決”內容是什麼？因為沒開庭審理、辯論，外界不得而知。



但從受理的案件中來看，由民進黨51位“立委”及“行政院”分別就今年度“中央政府”總預算案聲請“釋憲”案，以及“監察院”因被刪減今年度預算聲請的“釋憲”案最受關注。



不過，其他已受理案件，也有法官針對《跟蹤騷擾防制法》，認為法條規定“書面告誡決定，不得聲明不服”，侵害“憲法”保障的人民訴訟權，聲請“釋憲”並裁定停審；禁止選前公布民調案、受刑人勞作金案等案件，“憲法”法庭也尚未審結判決。