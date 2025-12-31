新北、宜蘭明年選戰　國民黨人選有得喬

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北12月31日電／新北、宜蘭明年選舉，中國國民黨黨內相爭人選眾多。國民黨主席鄭麗文29日透露明年徵召台北市副市長李四川選新北市長後，有意參選的新北市副市長劉和然昨日說，新北不該是任何政治博弈下的備案，更不該是政治人物轉場的跳板。藍營人士解讀，雙方仍有一段協調路要走。



近來中國國民黨與民眾黨都陸續提名縣市長參選人備戰2026年地方選舉。其中新北市、宜蘭縣雖然國民黨尚未提出人選，但民眾黨卻已確定由現任黨主席黃國昌、前“立委”陳琬惠參選。



鄭麗文29日受訪表示，考慮李四川有任務在身，希望明年再徵召，被解讀表態徵召李。隨後組發會稱“主席話講太快”，仍會依程序走。李四川30日上午出席市政會議前，媒體堵訪問“若被徵召 義不容辭？”李僅回應“謝謝”。



新北市副市長劉和然日前也在臉書表示，面對政黨內部的協調或提名，他始終堅持必須建立在“透明、公開、公平”機制上，新北不該是任何政治博弈下的備案，更不應該是政治人物轉場的跳板、或是實習場域。



下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳，民眾黨徵召前“立委”陳琬惠，國民黨陣營有“立委”吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德爭取提名。國民黨宜蘭縣黨部表示，待黨中央安排日期開第2次協調會，若黨中央協調不成就做民調，在明年農曆年前提出人選，再與民眾黨提名的前“立委”陳琬惠協調。

