孫秉中：PCH－191遠火蓋全台　落點精準

解放軍東部戰區發射PCH191火箭彈。（照片：解放軍東部戰區微博） 中評社台北12月31日電／大陸解放軍東部戰區29日發動“正義使命－2025”軍演，30日在台灣周邊展開實彈射擊，共射擊27枚火箭彈，落彈區分別落在台灣24浬線內及周邊。台前“國防部”情研中心副主任孫秉中研判，擔任解放軍遠火部隊射擊任務的應是PCH－191遠程箱式火箭彈，第73集團軍砲兵旅所屬部隊射擊的彈藥是370公厘火箭彈，射程約300公里，目標區海面雖未布設標靶，但從大陸公布影片來看，彈著點相當集中，所有火箭彈落點散布範圍不超過50米，相當於精準打擊。



根據《中時新聞網》報導，孫秉中指出，PCH－191以“營”或“火力組”為基本作戰單元，可根據任務靈活調整，其動力系統配合液壓懸掛系統，能在野外快速架設發射陣地，確保“打了就跑”的生存能力。而裝填車與發射車底盤通用，可通過液壓機械臂在10分鐘內完成模組化發射單元的更換，大幅提升持續作戰能力。



孫秉中指出，目前解放軍陸軍各集團軍與新疆、西藏軍區所屬砲兵旅均編制有1個PCH－191營，另外東部與南部戰區各直屬1個遠程火箭彈旅，研判下轄4個PCH－191營，合計有23個PCH－191營，共276輛發射車。



孫秉中表示，解放軍大量部署PCH－191，其射程涵蓋台灣全境，研判將會取代短程彈道飛彈成為攻台的主要火力投射裝備；經過這次大陸軍演的實彈射擊訓練之後，在“賴政府”宣布將耗費鉅資致力打造“台灣之盾（T－Dome）”之際，軍方更應關切與重視PCH－191的威脅。