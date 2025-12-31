新竹縣藍軍互打嚴重　林思銘退出初選盼團結

藍委林思銘召開記者會，宣布退出黨內新竹縣長提名的初選程序。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍新竹縣“立委”林思銘今天上午召開記者會，宣布退出黨內新竹縣長提名的初選程序，他強調，黨內已逐漸出現互打的分裂氛圍，這不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，所以他基於團結、大局，以及國民黨勝選的整體考量，他做出一個艱難、但對支持他鄉親朋友負責任的決定，退出2026新竹縣長國民黨黨內初選，且將全力支持黨所提名的縣長候選人。



國民黨現任新竹縣長楊文科明年將任滿8年卸任，讓新竹縣長藍營的選舉出現內部競爭混戰，地方實力堅強的副縣長陳見賢率先宣布參選後，2位現任竹縣藍委徐欣瑩與林思銘也紛紛表態投入黨內初選。昨天經國民黨中央副主席兼秘書長李乾龍召開協調會後，林思銘決定退出初選，剩下的陳見賢和徐欣瑩將繼續協調，最晚在2026年3月要產生國民黨提名人選。



新竹縣向來被視為藍營票倉，但因楊文科將卸任，民進黨對於此區正積極尋找強力人選，力求翻盤，目前身兼民進黨新竹縣主委的竹北市長鄭朝方，被外界視為綠營的縣長熱門人選。



林思銘今天上午在“立法院”召開退出初選的聲明記者會，他說，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現相互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；而最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在2026年的勝選前景。



林思銘強調，他始終深信一句話“團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。”這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任。然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。