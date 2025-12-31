綠稱傭兵才看錢打仗　藍諷做功德2.0版

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／明年度政府總預算持續卡關，中國國民黨“立院”黨團提出，先幫軍人加薪，再來談總預算。民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱30日回應，保衛“國家”不是靠薪水，“衹有雇傭兵才看酬勞去打仗”，呼籲在野別再擋“國防”預算。對此，國民黨“立委”馬文君酸說，鍾佳濱的言論如同賴清德當年叫照服員領低薪，就當做功德的2.0版。她建議“國防部長”顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為軍方表率。



鍾佳濱說，軍隊能不能保衛“國家”，靠的是軍人、武器是否精良，不是靠薪水，衹有僱傭兵才是看酬勞去打仗。當然政府肯定軍方官兵對保衛“國家”的付出，也應該盡力維持、提升，讓軍方有合理待遇。



對此，馬文君表示，鍾佳濱的言論如同賴清德當年叫照服員領低薪，就當作功德的2.0版。叫軍人不計較薪水，卻又要他們放棄自由、犧牲人生大好時光“保家衛國”，還有上戰場風險，還要他們不計較薪水，為“國家”做功德，請問這樣的苦差工作有人要做嗎？



馬文君說，目前軍方人才流失嚴重，很大部分原因就是對軍人的待遇不夠好，“賴政府”卻本末倒置，不斷提高“國防”預算。若要軍人為“國家”做功德、當兵上戰場，那可以由“國防部長”顧立雄身先士卒，第一個不領薪水，作為軍方表率。明年“國防部”的人事費也可以全刪，誰領薪水，誰就是不愛台灣只愛錢的僱傭兵。