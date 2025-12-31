高雄綠營4強對決柯志恩　僅賴瑞隆微幅領先

藍委柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／​​2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，民進黨高雄市長黨內初選競爭激烈，目前“立委”邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑都力拼獲提名，形成4搶1的局面，而中國國民黨方面則是由“立委”柯志恩定於一尊。TVBS民調中心30日公布最新民調，民進黨4位參選人對決國民黨柯志恩，衹有賴瑞些微以2個百分點獲勝，其餘3人對上柯志恩都輸。



TVBS民調中心最新調查結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與國民黨柯志恩對決，賴瑞隆支持度為41%，較上個月略減1個百分點，柯志恩的支持度為39%，也略減1個百分點，另外20%未決定。賴瑞隆維持小幅領先柯志恩兩個百分點，而許智傑、邱議瑩、林岱樺則分別落後柯志恩3至7個百分點。



若是許智傑參選與柯志恩對決，柯志恩支持度41%，許智傑的支持度則由11月時的35%增加至38%，雙方差距由7個百分點縮小至3個百分點，另外21%未決定。若由邱議瑩對決柯志恩，柯志恩支持度較上次調查略減至42%，邱議瑩的支持度由35%增加至38%，差距由8個百分點縮小為4個百分點，另外20%未決定。



若由林岱樺對決柯志恩，柯志恩支持度略增1個百分點至41%，同時林岱樺的支持度增加4個百分點，為34%，雙方略為縮小至7個百分點，另外25%未決定。



30到49歲民眾最挺賴瑞隆 50到59歲柯志恩領先



進一步交叉分析顯示，30到39歲與40到49歲民眾支持賴瑞隆的比例最高，皆為45%，高於支持柯志恩3成5左右的支持度；60歲以上民眾支持賴瑞隆的比例增加7個百分點至43%，支持柯志恩的比例則減少6個百分點至37%，賴瑞隆轉為領先柯志恩。至於50到59歲民眾有37%支持賴瑞隆，低於48%支持柯志恩；20到29歲民支持賴瑞隆的比例明顯下滑22個百分點至34%，支持柯志恩的比例提升16個百分點至42%，柯志恩轉為領先賴瑞隆。