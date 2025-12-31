沈伯洋關切非紅供應鏈　徐佳青：助台商佈局

台“僑委會委員長”徐佳青接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電(記者 俞敦平)民進黨籍“立委”沈伯洋在今日的“立法院”“外交及國防委員會”質詢時，針對美國主導的“非紅供應鏈”及關稅政策，詢問台“僑委會”協助台商因應的具體作為。台“僑委會委員長”徐佳青指出，“僑委會”透過講座與台灣專家協助，輔導台商採取“台灣研發、海外生產”的分散佈局模式，並協助傳統產業進行自動化與淨零轉型。針對台灣服務業缺工，徐佳青證實“產學攜手合作僑生專班”服務類科名額已大幅擴增至近2千人。此外，雙方也討論總預算卡關對僑生學費補助及海外信用保證基金增資的潛在衝擊。



“立法院”“外交及國防委員會”邀31日“僑委會委員長”徐佳青報告“鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展之成果”，並備質詢。



沈伯洋首先指出，美國主導的“非紅供應鏈”與即將定案的關稅政策，將影響海外台商佈局，詢問“僑委會”在鏈結台商與台灣產業的具體作為。徐佳青回應，“僑委會”除邀請台灣產學研代表赴海外舉辦講座，也觀察到台商投資模式的轉變。她指出，許多台商已將接單、研發與設計保留在台灣總部，並將生產基地分散至越南、馬來西亞或印尼等多國，以避免將資源過度集中。針對越南等地對環保標準與法規的提升，“僑委會”也持續輔導當地傳統產業進行淨零碳排與自動化升級。



沈伯洋提及過去在立陶宛的經驗，認為海外僑台商能協助台灣廠商拓展當地市場，角色關鍵。徐佳青補充，目前正積極推動台灣跨國企業與在地深耕的台商對接，強化供應鏈安全。話題轉至台灣缺工與人才培育，沈伯洋關切“產學攜手合作僑生專班”中，服務類科僅列六百個名額，詢問未來是否針對服務業需求調整。徐佳青說明，服務類科曾一度停招，後因應業界需求於2024學年度恢復，目前名額已擴增至1750人，佔比達百分之21，明年預計將接近2千人，並將持續滾動式檢討。