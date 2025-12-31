馬英九三中案二審再判無罪　徐巧芯：還公道

藍委徐巧芯受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）馬英九涉及的三中案經一審無罪再上訴後，高等法院今天二審宣判，駁回上訴，馬等人仍無罪，因《速審法》關係，馬英九等人幾乎無罪確定。對此，時任馬英九辦公室發言人的中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，感謝法官能合理審判該案，還給馬英九一個公道和清白。



徐巧芯說，當時某周刊也是每周都會出刊一篇只對馬英九不利的相關事證報導，這聽起來很像柯文哲案、高虹安案。所以後來這些案子都只是故技重施而已，因此馬英九今天能再一次的被判無罪，她覺得非常欣慰。



馬英九等人被控為在2005年12月、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署2018年依證券交易法等罪起訴馬等6人。一審除認前“立委”蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5人皆無罪。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴，馬英九仍維持無罪。



徐巧芯今天在“立法院”受訪時對此表示，三中案時她是馬英九辦公室的發言人，那時和北檢的對峙從來沒有少過，北檢用了非常多不正問詢的方式，試圖透過一些所謂證人的嘴巴，套出對馬英九不利的話語，加上當時的周刊也是針對馬英九不利的消息每周一爆。



徐巧芯說，這些狀況都和後面發生的高虹安案以及柯文哲案非常相似，都只是故技重施而已。



徐巧芯提到，可是馬英九作為一個被告，在三中案從一開始被起訴到現在這麼長的一段時間裡，歷經了多少折磨，出了多少次的庭，付出了多大的成本，包含社會成本以及社會上民眾對馬的各種冷嘲熱諷，還有民進黨的不實評論及批評等等，對馬英九來說是多麼的委屈。



徐巧芯說，所以感謝司法能還給馬英九一個公道，但對於過去北檢在辦此案時的不公不義，她是算半個當事人，所以會永遠銘記在心。