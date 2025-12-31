陳菊一年沒上班明年還可請假！黃國昌嗆辭職

民眾黨團總召黃國昌質詢。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月31日電（記者 黃偕華）“立法院”司法及法制委員會今日審查“政務人員法草案”，民眾黨黨團總召黃國昌質詢時指出，“監察院長”陳菊為何可以持續請假？“考試院”“銓敘部長”施能傑表示，休假請完以後，兩年以內可以請到一年假期，目前還沒滿一年，個案情況還要實際再去瞭解。“監察院”人事室主任劉佳慧回應，還要將其它假別都放進去，都是按照規則來請假。明年（2026）仍會重新計算當年度的事假、病假與休假。



黃國昌認為，政務官若因病無法執行職務超過一年，即應辭職，顯示現行制度存在明顯漏洞。



由於在“大罷免”時期，民進黨政府動用行政資源宣傳，政務官並下鄉宣講。中國國民黨籍“立委”翁曉玲提案要規範政務人員的行為準則。其中“因罹病無法執行職務逾六個月應予以免職”的條文，被認為是針對已經請假一年的台“監察院”院長陳菊。



“立法院”司法及法制委員會31日排審國民黨“立委”翁曉玲提出的“政務人員法草案”，該草案明定由“總統”、“行政院長”、“考試院長”任命的人員、民選地方行政首長等政務官，執行公務時不得動用行政資源散播宣傳品或辦理相關活動等，支持或反對特定政黨或候選人。另外，“考試委員”等依法獨立行使職權的政務人員，任職期間不得兼任政黨或候選人競選辦事處職務等，兩者若違法的話，最高開罰新台幣20萬元，後者情節嚴重的話，應予免職。另外，曾犯內亂外患罪、曾服公務有貪污行為、犯公職人員選舉罷免法第二十六條第三款至第六款之罪，經有罪判決確定，不得任命為政務人員。

