中俄接連軍演　吳斯懷：美刻意淡化台要看懂

前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月31日電（記者 鄭羿菲）針對中俄陸續舉行軍演，前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷接受中評社訪問表示，日本首相高市早苗前陣子的“台灣有事”言論，可以說進一步讓中俄陣營站隊“檯面化”，是國際戰略權力板塊位移的徵候。而美國總統特朗普未對俄羅斯軍演評論、淡化中國大陸對台軍演，顯見不想刺激中俄，甚至是對中示好，台灣需要看懂。



吳斯懷說，政治層面上，特朗普發言刻意淡化此次的中國大陸對台軍演，目的就是對中國示好，也警告日本政府不要再講話。



大陸解放軍29日突啟動“正義使命2025”對台軍演，俄羅斯也宣布將於明年2026年1月1日起，在北方四島附近海域舉行新的軍事演習，為期2個月。俄羅斯“外交部長”拉夫羅夫（Sergey Lavrov）近日在接受塔斯社的採訪中明確表示：如果台灣有事，俄羅斯將支持中國。



吳斯懷為陸軍中將退役，曾任陸軍副司令、陸軍六軍團指揮官，並於2020年至2024年擔任國民黨不分區“立委”。



吳斯懷接受中評社訪問表示，俄羅斯在北方四島的軍演，向世界展示中俄過去是老朋友，而現在已聯合在一起成為新盟友，特別是對台灣有事表態支持中國。俄羅斯現在大部分的力量應對歐洲、一部分力量應對美國，而俄烏戰爭打了3年半也拖不垮，現在美國、歐洲都對俄羅斯都有某種程度的顧慮，中國在對台軍演後，俄羅斯在北方四島軍演，是國際戰略權力板塊位移的徵候。



吳斯懷說，可以說，中俄過去合作，是在“檯面下”選邊站，而高市早苗前陣子的“台灣有事”言論，進一步讓中俄陣營選邊站“檯面化”。高市早苗的言論，除了刺激了中國大陸對於抗日戰爭的民族性外，也讓中俄聯手檯面化。