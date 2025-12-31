回應美方關切軍購　綠委陳冠廷向藍營喊話

綠委陳冠廷受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電（記者 俞敦平）針對大陸解放軍發動“正義使命－2025”軍演，美國參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）呼籲台灣朝野解決分歧、盡速通過防務預算。民進黨籍“立委”陳冠廷今受訪時表示認同，並強調面對真實威脅，應盡快與在野黨展開對話。他建議，若在野黨對1.25兆特別預算仍有歧見，可優先針對海馬斯系統、反裝甲無人機等具急迫性的項目進行實質討論，讓相關軍購能順利排入議程。至於國民黨要求賴清德赴“立院”報告，他認為由“國防部”官員說明細節更為適當。



大陸解放軍於29日發動“正義使命－2025”軍演，動員海空兵力在台海周邊模擬封鎖，演習範圍更貼近台灣領海，引發國際高度關注。美國參議院軍事委員會主席維克隨即示警，指出大陸“侵台”演練正持續升級，旨在展示封鎖及脅迫能力。維克除呼籲華府落實對台安全合作資金，更公開向台灣內部喊話，期盼各黨放下分歧，全力支持防務特別預算。這番發言也讓目前在“立法院”卡關的軍購預算案，再次成為討論焦點。



對於美方的關切，陳冠廷指出，現在是與國民黨好好討論的時機。他說明，美國宣布的發項對台軍售案中，約有385億元(新台幣)的項目包含在1.25兆的特別預算內，例如海馬斯多管火箭系統、反裝甲無人機及戰術軟體系統等。他強調這些裝備具有急迫性，必須盡快完成整備。若在野黨對整體預算金額有異議，執政黨願意將這些急需項目優先提出，透過說理與溝通，向在野黨說明其必要性，首要目標是讓這些關鍵項目能進入議程討論。



面對國民黨團堅持賴清德須赴“立法院”報告才願審議預算的立場，陳冠廷回應，基於“憲法”權力分立原則，賴清德有其高度與作法。他認為，涉及多管火箭、反戰車飛彈等具體軍購項目，由直接負責專案的“國防部長”或相關軍職人員親自向在野黨“立委”說明，效果會比賴清德報告更為詳盡且具必要性。他重申，行政機關有必要與在野黨領袖及“立委”面對面溝通，針對急迫性項目展開對話。