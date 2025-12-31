三中案二審維持無罪　馬英九：感謝司法公正

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／中國國民黨前主席馬英九涉三中案，台灣高等法院今天駁回上訴，維持無罪判決，可上訴。馬英九辦公室回應，馬英九非常欣慰，感謝司法公正，感謝法官秉公審判，還他清白。



三中案（中國電視事業股份有限公司、中影、中國廣播股份有限公司）緣於《廣電法》要求在2005年12月26日以前，黨政軍須退出媒體經營。馬英九2005年上任國民黨主席後，為處理黨產爭議以及國民黨退出媒體經營，委由中投公司出售華夏、中影等股權及舊黨部大樓。



2018年7月北檢依《證交法》特別背信、非常規交易等罪起訴馬英九等3人，並對馬求處重刑。一審認定檢方舉證不足，判決馬英九、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清等3人無罪，檢不服提上訴。台灣高等法院今天駁回上訴，維持3人無罪判決。“高檢署”說，將研議上訴。



馬英九辦公室透過新聞稿表示，馬英九在政壇多年，一向清廉自持，無論任何立場的民眾，都肯定他的操守。此案經台北地方法院、台灣高等法院審判，均證明馬英九禁得起檢驗，也符合民眾對馬英九的認識與信任。



馬辦強調，此案由民進黨發動，特定媒體與檢調人員配合追打多年，結果證明馬英九的清白，沒有一毛錢流入自己口袋。當時馬英九一再要求一定要合法，也實現國民黨退出媒體的承諾。最重要的是國民黨身為當事人，也不認為利益受損。



馬辦指出，令人遺憾的是，這麼清楚的事情，民進黨卻可以追殺超過10年，浪費司法資源，徒增社會內耗，受到影響與傷害的絕對不只馬英九一人。看到民進黨依然故我，還在以司法手段整肅追殺政敵，讓人搖頭嘆息。



馬辦呼籲，社會各界應站出來，反對民進黨再用“東廠”手段，迫害政治對手，破壞社會信任。馬英九希望自己是最後一個被這樣對待的政治人物，更期待台灣社會能展現正直善良的力量，大家一起向前走。