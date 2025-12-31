國民黨團提黨產條例協商　綠批“救國團”解套

民進黨團召開“國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月31日電（記者 莊亦軒）“立法院”中國國民黨黨團提出，31日下午就“黨產條例”及“眷改條例”進行黨團協商。民進黨“立法院”黨團強烈不滿，稱此次修法是替“救國團”量身打造的解套條款，將使政府損失數百億元資產。



民進黨團今日召開“國民黨跨年賀禮？侵吞人民四百億！”記者會。由黨團幹事長鍾佳濱、副書記長張雅琳、副書記長林月琴、副幹事長范雲出席。



鍾佳濱指出，國民黨規劃於1月2日院會處理《黨產條例》及《眷改條例》，名義上是進行程序協商，實際卻是在替特定對象“量身打造”解套機制。他表示，媒體早在去年12月即揭露，國民黨內部曾下達“搶救救國團”的指示，企圖讓“救國團”脫離《黨產條例》的適用範圍，甚至使不當取得的資產得以免於返還“國家”。



鍾佳濱指出，國民黨所提出的修法版本，刻意調整“附隨組織”的認定門檻，將原本只要符合“業務或財務”關係，即可認定的標準，改為必須同時具備“業務及財務”兩項條件，形同大幅縮小適用範圍，使“救國團”、婦聯會等過去被認定為不當黨產的團體，有機會藉此脫身。僅“救國團”部分，土地、建物與現金資產合計即高達約160多億元，若再加上婦聯會相關資產，總金額逼近400億元。



張雅琳指出，這些資產原本應回饋社會、用於公共利益，包括青年交通補助、托育與長照政策、學生學費減免及長者福利等，如今卻可能重新回到政黨體系之中，“等於把全民共有的資源，轉變成政黨私有財產。”她說，這樣的修法並非公益，而是對公共資產的再次掠奪。