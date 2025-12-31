在野下一步罷免賴清德　藍委提案“修憲”

藍委翁曉玲。（中評社 資料照） 中評社台北12月31日電／中國國民黨籍“立委”翁曉玲30日提出“修憲”草案，主張增訂人民對“總統”、“副總統”的罷免提案權，擬修正《“中華民國憲法”增修條文》第二條，明定得經“中華民國”自由地區選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署提出罷免案，並須經選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意，罷免案始為通過。綠營抨擊國民黨想惡搞國政，訂立政治鬥爭工具。



“立法院”院會日前以60票對51票通過彈劾賴清德的提案。



藍委翁曉玲指出，1994年“修憲”後，“總統”、“副總統”改由全民直選，但罷免提案權仍限於代議機關、由“立法委員”行使，導致人民僅能消極參與罷免程序，與《“憲法”》第17條保障的罷免權精神不符，也與《“憲法”》第133條“由原選舉區依法罷免”的意旨出現落差。



翁曉玲表示，目前“總統”罷免案只能由“立委”提出，經“立院”通過後才能交付人民行使罷免權。人民無法直接發動“總統”罷免案，顯示制度上對人民行使“總統”罷免提案權不完整。這樣的設計不足以保障人民直接行使權利，因此有“修憲”的必要，應將完整的“總統”罷免提案權還給人民。



這份已取得藍委陳玉珍等31名“立委”連署的“修憲”草案，擬修正《“中華民國憲法”增修條文》第二條，明定得經“中華民國”自由地區選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署提出罷免案，並須經選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意，罷免案始為通過。