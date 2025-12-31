綠委不滿藍黨團提賴彈劾案　指程序“違憲”

綠委吳思瑤受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電（記者 俞敦平）民進黨籍“立委”吳思瑤今天受訪時表示，在野黨聯手通過賴清德彈劾案提案，卻持續杯葛軍事預算，質疑此舉標準不一。她指出，“憲法”法庭已判決“國情報告”“即問即答”“違憲”，賴清德願在合憲前提下赴“立院”報告，在野黨應回歸預算審查，而非透過彈劾程序變相要求賴清德列席。



“立法院”會期近日通過由國民黨與民眾黨團所提的賴清德彈劾案提案，將進入後續審查程序。在野黨團主張，賴清德應赴“立法院”進行“國情報告”並接受“即問即答”，惟“憲法”法庭此前已宣告此方式“違憲”。在野陣營進而轉以彈劾程序要求賴清德赴“立院”全院委員會說明，與此同時，明年度七五二億元防務預算及一點二五兆元特別預算，仍因朝野對峙而卡關，未能進入實質審查。



吳思瑤指出，在野黨先前才修法提高罷免民意代表門檻，如今中國國民黨籍“立委”翁曉玲卻提案“修憲”欲降低彈劾“總統”門檻，並試圖修正《公投法》要求“中選會”須辦理“立法院”通過之公投，即便該公投可能違法。她質疑相關提案顯示立法標準浮動，並批評在野黨將“憲政”工具作為政黨攻防手段，甚至有報復獨立機關之嫌。



針對防務預算與賴清德赴“立院”議題，吳思瑤表示，賴清德已多次表達願依循“合憲合法”程序，針對軍購與防務政策赴“立院”進行“國情報告”。她認為，在野黨一方面拒審防務預算，另一方面無視“釋憲”結果堅持“即問即答”，甚至不惜啟動高門檻的彈劾程序只為要求賴清德列席，此舉是捨近求遠，反而阻礙賴清德向“立院”及社會說明的機會。