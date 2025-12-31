藍委提大陸魯班工坊　籲“僑委會”強化競爭

藍委馬文君。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月31日電(記者 俞敦平)在今日的“立法院”“外交及國防委員會”上，中國國民黨籍“立委”馬文君質詢時指出，大陸以“魯班工坊”接替孔子學院，透過輸出設備與制定規格，深化他國對中國大陸技術體系的依賴。她質疑台灣雖有交流卻缺乏規格輸出的實質效益，要求台“僑委會”提出具體對策；委員長徐佳青則回應，台灣技職教育起步較早且具市場口碑，將持續強化競爭優勢。



“立法院”“外交及國防委員會”31日邀“僑委會委員長”徐佳青報告“鏈結海外僑台商與台灣產業共同發展之成果”，並備質詢。



馬文君質詢時首先檢視台灣各產業僑生專班的招生狀況，指出製造業雖開班數多，但招生達成率僅約七成八，而台灣極度缺工的營造業與長照護理領域，開班數極少，護理類招生達成率更僅有三成一。針對招生困境，她建議“僑委會”應與“勞動部”政策結合，明確讓僑生瞭解考取證照後與薪資待遇及長期留台發展的關聯，以具體職涯願景作為招生誘因，避免僑生來台僅淪為打工性質，卻未能補足專業人力缺口。



話題隨即轉向國際技職教育的戰略競爭。馬文君分析，中國大陸過去設立的孔子學院因政治因素遭歐美國家抵制，現已改由“魯班工坊”接手。她指出，魯班工坊不只打著技能培訓與文化交流的名義，更承擔建立海外職業教育平台的任務。透過這種模式，中國大陸成功將國內的設備、標準與規格輸出至海外，形成“技術與教育鏈的雙輸出”，此舉有效塑造了“學技能、懂中國”的合作模式，加深地主國對中國大陸技術體系的依賴，其影響力已擴及葡萄牙、英國等歐洲國家。



對此，徐佳青回應表示，據“僑委會”瞭解，魯班工坊主要集中在東南亞國家，且成立時間晚於台灣的布局。她認為，台灣的技職教育在海外已建立一定的市場與口碑，中國大陸近年來的作法多是模仿台灣模式。不過，針對委員提及關於設備輸出與規格制定的戰略影響，徐佳青表示會進一步加強瞭解，並在既有的基礎上改善相關措施，以鞏固台灣在海外技職教育的優勢。