陳亭妃發布競選歌曲　避談林俊憲

綠委陳亭妃發布競選歌曲“風吹風吹台南起妃”，並和歌曲作曲人施伯鋒一同演唱。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北12月31日電(記者 莊亦軒)民進黨台南市長初選參選人、“立委”陳亭妃31日發布競選歌曲“風吹風吹台南起妃”。陳亭妃還和歌曲作曲人施伯鋒共同現場演唱。被記者問到另一位參選人、“立委”林俊憲民調相關問題時，陳亭妃表示一律不回答有關問題，要以行動正能量來面對。



民進黨台南市長初選競爭激烈，退出“正國會”的陳亭妃對上賴系綠委林俊憲，形成“憲妃之爭”。



陳亭妃31日在“立法院”中興大樓舉辦“陳亭妃競選MV‘風吹風吹台南起妃’”記者會，發布競選歌曲“風吹風吹台南起妃”，與作曲人施伯鋒共同召開記者會。歌曲以“風”為意象，唱出陳亭妃始終走在第一線、對家鄉最深的情感與最長的承諾。



施伯鋒表示，創作時腦海浮現的是一個“家”的意象。台南就像母親、鄰居、像每天見面的阿伯阿嬤，希望用貼近生活的語言，寫出對土地的牽掛，旋律設計刻意保留溫暖與力量感，讓人一聽就想起家鄉的風、也想起願意留下來守護這塊土地的人。



陳亭妃表示，在台南走動掃街的時候，遇到許多熱情的鄉親。讓她印象深刻的是冬至時去新化掃街，很多支持者說冬至大家要準備拜拜一定沒時間跟你打招呼，結果去的時候大家都跑來跟她握手、打招呼。人民的力量、熱情的回饋就是讓她從早跑到晚都不會累的關鍵。



被問到陳亭妃1月1到11日的“鐵馬行動”，要用腳踏車騎遍台南37個行政區，是否有增加體能訓練？陳亭妃回答，平常勤走路就當作是訓練。