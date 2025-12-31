中評鏡頭：台北101信義商圈繽紛迎跨年

位於台北信義商圈的史努比充氣玩偶。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月31日電（記者 莊亦軒）台北市政府將於12月31日舉辦跨年晚會，鄰近的信義商圈也佈滿新年裝飾，範圍從台北101大樓四周一直到信義微風廣場。裝飾的主題有玩具總動員、台北市官方吉祥物熊讚、還有巨型聖誕樹，都吸引遊客前往拍照。捕捉新年場景的人群中有畢業旅行的國中生、國際遊客、也有在地的民眾。



101大樓是台北最知名的地標，也是國際旅客旅遊來台必訪的景點之一。大樓四周的布置以迪士尼皮克斯玩具總動員為主題，還有以冬日幻境Winter Wonderland為靈感核心，三棵聖誕樹優雅佇立於台北101購物中心信義路入口，大小聖誕球與樹頂星芒在燈光映照中交相輝耀，散發璀璨鑽石光芒。



史努比在信義區有期間限定快閃店，主要位於信義香堤大道北段，活動期間至2026年1月18日，有巨型的史努比充氣玩偶可拍照、販售限定周邊商品，並結合台北跨年主題，非常熱門。



六公尺高的巨型熊讚氣偶與溫馨可愛的熊讚小屋，在信義區香堤廣場正式亮相，成為耶誕與跨年的必打卡熱點。廣受粉絲喜愛的熊讚從12月26日，加碼推出“航向未來版”限定徽章，搭配“台北最High新年城”跨年晚會，邀請大家與熊讚一起倒數跨年、迎接2026。