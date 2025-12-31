周春米爭取連任　2025年最後一天拚動土

民進黨籍屏東縣長周春米31日出席屏東科學園區進駐廠商宇晨材料上樑活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月31日電（記者 蔣繼平）明年就是2026地方選舉，要爭取連任的民進黨籍屏東縣長周春米，2025年最後一天前往出席屏東科學園區的進駐廠商宇晨材料上樑典禮，她在會中強調，屏東也是半導體S廊帶一環，盼廠商進駐帶動產業升級與就業機會，鋪陳執政成績單力拼連任。



宇晨材料股份有限公司主要製造液態金屬，提供給半導體、AI產業散熱解決方案。宇晨材料去年進駐屏東科學園區舉辦動土後，31日再度舉辦“興建工程上樑大吉典禮”，董事長林秋郎到場，周春米受邀出席。



林秋郎受訪表示，公司在關鍵AI晶片產業到最新開發出來的晶片的散熱材料都準備好了，公司也開發出下世代的散熱產品，國際大廠都給出很高肯定，工廠還在蓋，訂單就已經端出來了，廠蓋好就可以馬上量產。



林秋郎表示，台灣半導體護國產業，他們也是重要的一員，希望帶動地方發展也共存共榮，廠房預計明年年底完工落成。未來半導體、AI、高速運算裝置都會蓬勃發展，相信很快會再啟動鄰近第二廠的興建。



周春米受訪表示，宇晨材料去年8月動工，進度順利，今年最後一天舉辦上樑，代表今年“豐收”。宇晨材料是屏東科學園區第一家進駐廠商，且在南部科學工業園區管理局協助下，台積電的廠辦也確定要進駐，希望明年6月順利動工。



周春米表示，屏東已列入半導體S廊帶的一環，希望“行政院”與南科來配合，希望屏東的產業升級，屏東城市的競爭力越來越好。



“屏東科學園區”是南科新增設的園區，位於屏東市高鐵特定區（六塊厝），佔地約73.51公頃，發展重點為智慧農醫、綠色材料、太空科技與半導體建廠供應鏈。未來園區北側會設有高鐵屏東站與台鐵六塊厝新站，交通規劃相對便利。