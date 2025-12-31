南投工業團體幹部交接　許淑華喊話重視傳產

許淑華監交竹山工業區廠商協進會理事長交接。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月31日電（記者 方敬為）南投縣竹山工業區廠商協進會今天中午舉辦新卸任理事長交接典禮，中國國民黨籍縣長許淑華出席擔任監交人，肯定卸任理事長謝祝生的付出，並勉勵新任理事長陳彥賓再接再厲，她並提到，台灣傳統產業受美國關稅、台幣匯率等衝擊，發展不易，喊話民進黨政府除了發展科技產業，也應重視傳產發展，她允諾縣府與業界同在，攜手促進地方經濟發展。



竹山工業區廠商協進會31日中午舉辦會員大會暨新卸任理事長交接典禮，現場席開10桌，邀請會員廠商代表及工商團體領袖與會，許淑華受邀出席擔任監交人，由卸任理事長謝祝生交接印信予新任理事長、九合環保公司總經理陳彥賓。



許淑華表示，竹山工業區過去在謝祝生理事長的帶領下，業績蒸蒸日上，謝理事長非常關心工業區的基礎建設，不斷向縣府反映同時向中央單位爭取環境改善，並與縣府建立良好的溝通與配合管道，讓竹山工業區的投資環境與時俱進，貼近廠商進駐的需求，如今任期屆滿，將棒子交給陳彥賓理事長，期待竹山工業區能夠越來越好。



許淑華指出，陳彥賓理事長長期以來對地方的公益相當投入，尤其對社團的整體運作也不陌生，加上其本身經營環保事業，與縣政府目前推重的政務相當契合，相信在的陳理事長接任後，能夠扮演起承先啟後的角色，繼續為竹山工業區帶來更多的福利與發展。



許淑華並提到，台灣傳統產業近期受到美國關稅、台幣匯率等衝擊，發展相當艱辛，大景氣不佳，未來縣政府將設法在推展觀光產業方面，與竹山工業區業者配合推出觀光工廠等，替業者創造多元營收，她強調，縣府會與業界同在，也喊話民進黨政府要正視台灣傳產當前所面臨的困境，發展科技產業之餘，也別忘了傳統產業。