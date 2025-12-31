藍委吳宗憲批官方不執行死刑　鄭銘謙爆氣

台“法務部長”鄭銘謙。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月31日電（記者 黃偕華)台北捷運車站與中山商圈日前發生隨機攻擊案，包括嫌犯張文在內共造成4死，震驚全台。中國國民黨籍“立委”吳宗憲今日質詢此時案，痛批“法務部”不執行死刑，讓“警察累死，法務部”裝死”，警察在寒風中執行站崗，高層卻在冷氣房想怎麼幫這些被告逃避死刑。詢答期間，“法務部部長”鄭銘謙多次大聲打斷吳的質詢，反嗆吳“你當過檢察官怎麼會講這種話？”。



“立法院”司法及法制委員會今天邀請“法務部部長”率所屬相關單位、“司法院”副秘書長、“內政部警政署”、“行政院國土安全辦公室”就“無差別攻擊犯罪事件之防治與量刑檢討”進行專題報告並備質詢。



吳宗憲提到，不管是張文還是鄭捷，都是社交孤立的類型，不會在社群媒體上預告殺人，“法務部”花了大量人力去網路上面抓人，沒有處理到真正核心問題，且說要提高見警率，只是短時間讓人民安心，對於預防犯罪的用處沒有那麼大。



質詢中吳宗憲提到“警察累死，‘法務部’裝死”，警察在寒風中執行站崗，高層卻在冷氣房想怎麼幫這些被告逃避死刑。鄭銘謙則反嗆這是在汙衊檢察官的決心與努力，“你當過檢察官怎麼會講這種話？”



吳宗憲進一步質疑“法務部”對於死刑的態度，詢問34名死刑犯將如何處理？鄭銘謙解釋目前“最高檢察署”正依“憲”判逐案審查是否提出非常上訴，並強調“法務部”絕無實質廢死的立場。



吳宗憲最後提出具體建議，他提到司法官學院9年前即作過“隨機殺人研究報告”，報告指有73%的隨機殺人犯都有前科紀錄，認為把這個高風險的前科名單，跟社安網、“警政署”的資料做整合，至少可以攔截掉七成以上的悲劇。鄭銘謙回應“這部分我們來努力”。