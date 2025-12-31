綠空降奇兵選南投？許淑華：未確定不評論

南投縣長許淑華2026將爭取連任。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月31日電（記者 方敬為）明年南投縣長選舉，中國國民黨籍縣長許淑華爭取連任氣勢強，反觀民進黨迄今人選不明，日前傳出綠營可能徵召新北市牙醫公會理事長温世政返鄉參選。許淑華今天對此表示，尚未確定的事，她不便評論。據瞭解，綠營評估許淑華實力堅強，為避免在地選將損耗，所以採“奇兵策略”一搏。



民進黨2026縣市長選舉，中台灣部分已確定台中市、彰化縣選將，但南投縣人選仍然難產，日前傳出，可能徵召現年52歲的新北市牙醫公會理事長温世政投入選戰。



温世政是南投草屯人，草屯國中第一名畢業，錄取台中一中數理資優班，大學及研究所鑽研牙科專業，921地震後北漂謀職，28歲創立世樺牙醫集團，曾是牙醫師國考狀元、獲國際植牙學會全球最高院士，並有10多項植牙專利。



黨內人士表示，温世政是草屯子弟，學經歷亮眼、形象清新，有別於傳統政治人物，是能讓南投鄉親耳目一新的人選，有機會打破舊有地方派系窠臼。但是否確定提名參選南投縣長，仍待民進黨選舉對策委員會正式決議，民進黨南投縣黨部表示，最快明年元月就會有結果。



許淑華31日出席“竹山工業區廠商協進會”新卸任理事長交接典禮，針對外傳綠營擬徵召温世政競逐明年縣長選舉，她表示，由於還在傳言階段，待民進黨正式提名後，她再評論較為適當。