台股封關創紀錄　台積電收1550元新天價

台股2025封關！台積電飆1550元、指數收28963點、全年漲5928點，創3大紀錄。（YAHOO股市網站） 中評社台北12月31日電／台股31日封關，在台積電收盤飆1550元天價，帶動指數再刷新高，終場上漲256.47點，收28963.6點，全年累計大漲5928.5點、漲幅25.73%，創下3大紀錄。



今日台股加權指數開高走高，終場上漲256.47點，收在28963.6點，創下收盤指數與史上最高封關指數紀錄，成交值新台幣5361.07億元。盤中指數最高達29009.81點，同步創歷史新高，累計12月上漲1337.12點，第4季上漲3143.06點，全年上漲5928.5點，年漲幅達25.73%。



台積電今天上漲30元，收1550元，創下新天價，市值攀高至40.19兆元，貢獻大盤約240點。台積電今年累計上漲475元，漲幅達44.18%，市值增加12.31兆元，貢獻大盤3813點，為推升台股創高的主要動能。



鴻海、聯發科、台達電和廣達等權值股同步收漲；此外，記憶體和矽光子族群也都有強勁表現，包括晶豪科、宜鼎、十銓、上詮和光焱等多檔攻上漲停，帶動電子類股指數上漲1.33%。



傳統產業股多數收跌，其中，玻璃類股指數下跌1.43%，表現疲弱。塑膠類股在南亞尾盤急拉翻紅，台塑和台化跌勢收斂下，類股指數翻揚上漲1.16%，表現相對強勢。



