告別2025　黃國昌推個人寫真集大秀肌肉

民眾黨主席黃國昌發布影片，公布一年來的瘦身過程。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北12月31日電／宣布參選2026新北市長的台灣民眾黨主席黃國昌今年積極健身並預告12月31日將推出個人寫真集，黃國昌31日在臉書曝光增肌減脂成果大秀好身材，自稱累積的汗水應該可以聚成溪，“做，就對了”。



黃國昌表示，《明年，繼續練》，分享給大家的這支影片，累積的汗水應該可以聚成溪了，這個2025的新年新希望，在2025年的最後一天回顧，本來以為有滿滿的心得、辛酸淚可以訴說，沒想到認真回想，所有的過程其實就只是“做，就對了”！



黃國昌表示，這段照表訓練、慢慢增肌減脂的日子，要特別感謝館長，還有自己的教練，天使耐心魔鬼手段，以及紀錄自己體脂超標數字的小編，眼神中的憐憫，陪伴自己能夠持續的“收工，明天再練”。



黃國昌說，這支慢慢瘦了一圈的紀錄片，獻給所有正在許願2026的朋友們，一起開始做出真正的改變，為自己做到最好，Do the best！



黃國昌在這部“健康之路全紀錄”影片中，片頭他表示“當你開始做運動時，你就真的知道自己身體狀況也不好”，去年11月16日那天體重94.6公斤、體脂率31.9，極度不健康，那天回去後深受打擊，自己就決定要開始搞了，“我沒有慢慢來這種事情”，鹽酥雞、炸甜不辣這些東西，1年沒有碰，最主要是靠運動，運動變成在工作之餘很重要的活動。