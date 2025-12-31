鄭麗文：盼明年代表字是和　和解和平和氣

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會上表示，今天是2025年最後一天，她希望明年的代表字是“和”，和解、和氣、和平，除了內部朝野和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張、兵凶戰危，甚至希望中美也能和解。而和解就會帶來和平，兩岸應共同負起責任，維繫兩岸和平，避免任何可能的軍事衝突。



鄭麗文強調，國民黨一直以兩岸對話交流進行和解、締造和平，做為重要使命和責任，絕對不玩火，絕不讓台灣涉險。同樣也希望大陸不要軍事相向，而民進黨政府也能夠接受九二共識，公開反對“台獨”，重新迎回馬英九執政八年的和平與繁榮，未來才有種種的可能性。



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，由於是今年的最後一天，鄭特別穿了象徵喜氣的紅衣服出席，並向常委們拜個早年。



鄭麗文說，2025年的代表字是“罷”，代表台灣內部風風雨雨，歷經最撕裂、最仇恨、最對立的一年，台灣民情不再是過去熟悉的善良、純樸、開放、熱情與樂觀，這一點連國際社會都憂心匆匆，所以新的一年她希望未來的代表字是“和”，和解、和氣、和平，和氣生財、家和萬事興，希望台灣社會不要有暴戾之氣，一片祥和，大家能安居樂業。



談到和解，鄭麗文說，我們需要團結的台灣，而不是撕裂的台灣，隨時伸出橄欖枝（指執政黨），國民黨都是張開雙臂歡迎，我們真的希望朝野和解，化解“憲政”僵局讓台灣能運轉，讓真正福國利民的政策、預算可以推行。



鄭麗文強調除了朝野和解，兩岸也要和解，不能每天劍拔弩張，和解才能帶來和平，兩岸的兵凶戰危，是會造成第三次世界大戰的最危險導火線，所以兩岸都有責任，避免戰爭，消彌任何軍事衝突的可能性，展開對話進行交流，不管是教育、文化、經濟、藝術、體育，全方面交流對話，帶來不同於2025年的對立與仇恨。



鄭麗文說，可能軍事衝突相向的一年到今天為止，我們每個人都有責任，讓全世界感受到，讓下一代享受到，和平所帶來的紅利。