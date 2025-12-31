桃園跨年晚會將登場　張善政：全面強化維安

桃園市長張善政31日主持市政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月31日電（記者 盧誠輝）桃園跨年晚會31日晚間將在桃園棒球場登場，中國國民黨籍桃園市長張善政31日主持市政會議時表示，因應近日發生的無差別傷人事件，市府以市民安全為最高原則，針對今晚舉行的桃園跨年晚會全面提升維安層級，於跨年晚會主場地樂天球場成立專責安檢小組，全面實施入場安檢作業。



桃園市跨年晚會以“2026桃園 ON AIR”為主題，首度移師桃園棒球場舉辦，並邀請包括天后徐若瑄開場、韓國重量級人氣女團Apink壓軸演出，12月31日當天將依現場人流分時段開放民眾免費進場。



張善政指出，桃園跨年晚會將共部署644名警力，並出動6隻防暴警犬協助維安，同時結合快打部隊、金屬探測器及天羅地網監視系統，多層次強化現場安全防護， 讓市民朋友在安全無虞的環境中迎接新的一年。



張善政也提醒，由於安檢程序較為嚴謹，入場時間可能較以往延長，請市民朋友提早抵達會場並耐心配合現場引導，共同維護活動秩序與安全。他強調，市府將持續滾動檢討現場狀況，確保各項應變措施即時到位，讓民眾安心參與跨年活動。



張善政最後也特別感謝警消人員、市府團隊及志工夥伴的辛勞付出，為跨年活動默默守護城市安全。誠摯邀請全台民眾今晚齊聚桃園，在完善的維安與交通規劃下，安心迎接充滿希望的2026年。