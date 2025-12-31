在新北工作38年！劉和然：我是千里馬

新北市副市長劉和然（左）接受戴志揚（右）專訪。（照片：《政經向前衝》） 中評社台北12月31日電／雖然中國國民黨主席鄭麗文29日透露明年徵召台北市副市長李四川選新北市長，但也表態爭取國民黨提名參選的新北市副市長劉和然未放棄。他接受媒體專訪表示，他不喜歡當黑馬，自認是千里馬，並細數從台北縣到新北市的轉變，強調他38年都沒有換成城市，“就在新北市這塊土地”。展現他嫻熟新北市政的優勢。



61歲的劉和然近日接受《中時新聞網》網路節目《政經向前衝》主持人戴志揚專訪時表示，由於不屬於“明星級”的政治人物，而是從基層打拚起，因此傳出他有意爭取2026國民黨新北市長出線機會後，被外界視為“黑馬”。但劉和然表示，他不喜歡當黑馬，自認是千里馬；且自認有施政哲學觀，很清楚到某個機關、單位後的角色是什麼。劉和然並舉當教育局長為例，當時有同仁問及政策選擇，他表示，首要考慮的是哪個政策對孩子最好，再者考慮哪個政策對老師好，每件事會有優先順序。



對於自己是怎樣的一個人？有何特色？劉和然表示，只要跟他共事過就會知道他是很容易了解的人，很清楚他下一步要做什麼，包括人事升遷等，只要把事情做好自然會達到升遷機會。劉強調，他的個性很透明，作為也可以被預測，同仁不需揣測他在想什麼。



劉和然也提及，他最在意新北的翻轉，他起初是從教育先感受到城市差異；在以前的台北縣擔任老師時，看到孩子在天剛亮時就放射性進到台北市，下課後補習完再“放射性”回到北縣，上班族也是一大早放射性到台北上班，下班後吃完飯再放射性回到北縣，總覺得“當時的台北縣就是服務北市的城市”。



當時就很盼望能翻轉台北縣，但劉和然說，這非一任首長就能做到，得一棒接一棒，從北縣變成新北市，經歷4個“直轄市”加上一任準用，新北市現在很多動作都很關鍵，包括開發從蘆南、蘆北到14張，這條微笑曲線帶動北縣變成準用到升格為“直轄市”，帶動整個新北市的發展，進到大開發時代，影響著新北市的未來。

