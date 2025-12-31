台北跨年晚會下午開始入場　要過金屬探測器

台北跨年晚會下午開始入場，外國旅客排隊安檢。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北12月31日電(記者 莊亦軒)台北市跨年晚會31日晚間將在台北市政府前的廣場舉行，平時車水馬龍的市府路、仁愛路架起了舞台跟護欄。因應台北市1219無差別攻擊事件，今年的維安規格特別升級以應對突發狀況。台北市跨年晚會下午1時開放入場，為確保場地安全，在3個重要路口節點由員警對可疑人物以金屬探測儀搜檢。



雖然台北今天下著綿綿細雨，但仍無法阻擋熱情民眾提早進場卡位，進場人群中還有外國旅客。今年安檢站特別增設金屬探測棒、手檢包包程序，確保進入觀賞舞台表演的觀眾區安全。



舞台上，各表演團體把握最後時刻進行彩排，歌手與舞者輪番登場，走位、節奏一再確認。隨著燈光明暗切換，雷射與煙霧效果同步啟動，舞台瞬間被音樂與光影包圍，低頻震動在空氣中迴盪，現場工作人員穿梭其間調整器材與流程，整個彩排場面宛如正式演出，為即將到來的跨年夜暖身，也讓人提前感受到倒數時刻的熱度與張力。



維安方面還有增派的偵爆犬、維安特勤，此次維安任務派出警犬因為年紀剛滿三歲，在值勤年紀中算是相當年輕的警犬。或許是因為第一次面對如此大場面，還緊張的吐了出來。維安特勤將配屬在重要路口節點，進行守望任務。