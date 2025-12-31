張善政：桃園導入AI提升維安即時應變能力

桃園市長張善政31日主持市政會議。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月31日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政31日主持市政會議時，在聽取警察局、觀旅局及桃園捷運公司“加強公共場域及交通運輸系統安全維護”專題報告後表示，面對大型活動與人流密集場域，市府將持續強化公共安全作為，並評估結合AI技術，提升異常情境辨識與即時應變能力。



張善政指出，因桃園市轄內經常舉辦各類大型活動，為讓城市更加安全、市民更加安心，在大型活動與人流密集場域，市府應持續強化公共安全作為，並評估結合AI技術的可能性，提升異常情境辨識與即時應變能力。



桃園市副市長王明鉅提到，桃園捷運系統線長且場站分散，未來不宜僅仰賴大量人力，建議應善用既有AI技術，從事後調閱邁向即時偵測與定位告警，提升行控中心即時掌握與警力精準調度能力。



桃園市政府警察局表示，自12月19日發生北捷隨機攻擊事件後，桃園市警察局便立即起啟動“加強公共場域及交通運輸系統安全維護專案”，針對重要交通場站、人潮聚集處所及大型活動加強勤務部署，累計至12月30日止，已動員逾1萬1千人次警力，持續強化安檢、反恐及突發事件應變作為，確保公共安全。



桃園捷運公司指出，已全面強化車站與列車維安作為，捷運警察隊每日執行巡邏約130趟次，桃捷保全約60餘趟次，並於12月27日完成跨單位危安事件大型演練。跨年期間將依人潮狀況加密班距、縮短候車時間，並於重點站體設置現場指揮與聯防機制，確保捷運營運順暢與旅客乘車安全。