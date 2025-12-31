屏東跨年維安升級　兩隻偵爆犬到場支援

2026年屏東跨年演唱會31日晚間7時在屏東體育館前草地登場，出動兩隻偵爆犬到場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東12月31日電（記者 蔣繼平）台北捷運19日發生駭人聽聞的隨機攻擊事件，釀4死多傷，隨後引起模仿效應，各地發生多起恐嚇、突發案件，導致人心惶惶。今晚就是跨年夜，全台縣市都繃緊神經加強維安。屏東跨年演唱會預計湧入數萬人，警方下午已到場巡檢，維安滴水不漏。



由於屏東跨年演唱會每年都湧入數萬人到場，為了確保活動安全，屏東縣政府警察局屏東分局除加強交通疏導外，也同步強化會場周邊治安維護與人潮管理，活動期間也會安排制服與便衣警力進駐舞台區、市集區以及主要出入口。



此外，保安警察第三總隊警力及偵爆犬，31日下午4時也來到現場，活動期間將配合屏東警方在現場實施場檢。這次來支援的是約4歲半的母犬羅雅、1歲半的公犬天天，兩隻都是德國狼犬。偵爆犬是指經過特別訓練、能嗅出爆裂物的犬隻。



2026年屏東跨年演唱會“High歌之夜─歌舞昇屏”，31日晚間7時將在屏東體育館前草地登場。主辦單位公布14組卡司，包括丁噹、婁峻碩、男團FEniX等，帶來橫跨情歌、嘻哈、流行與原民音樂的綜合演出，體育館前方的仁愛路也封路舉辦市集。