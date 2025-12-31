民進黨力阻黨產條例修法　協商破局交院會

黨產條例進行朝野協商。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北12月31日電（記者 黃偕華）中國國民黨籍“立委”游顥等對《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》提出修法，將附隨組織定義修改，替“救國團”解套。“立法院”31日舉行朝野協商，綠營批評“救國團”並非公益組織，其本質就是在威權時期侵佔許多“國有”財產。不當黨產處理委員會主委林峯正則當場提出具體事證，直指修法形同替特定組織“脫罪”，企圖以立法手段迴避司法審判。最後協商沒有共識，交由院會處理。



游顥指出，“救國團”是公益團體屬性，並舉例許多綠營政治人物都曾接任“救國團”職務，也多有肯定。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷代白營提出有條件的支持。民進黨籍“立委”則指游顥是遂行國民黨秘書長李乾龍的意志，一度上演三名民進黨籍“立委”“圍攻”游顥的局面。



黨產條例第四條規定，曾由政黨實質控制其人事、財務“或”業務經營，則屬於政黨附隨組織。修正條文將“或”改為“及”，加訂曾隸屬於“國家”者，不再此限。並修正第三十四條使其可溯回2016年施行日。游顥主張，舊版條例定義過寬，導致行政機關的不當擴權，侵害到“救國團”這些公益團體。



民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱說，要對“救國團”是公益團體的說法提出修正，他認為，參與這個組織的很多人都在從事公益，但是不能改變這個組織在威權統治時期不法侵佔資產。他提到，若通過修法，婦聯會300多億的資產也可以解套。



游顥強調，鍾佳濱在屏東“救國團”擔任多年副指導委員跟副主委，現在又轉任為顧問。他也提到，黨產會發言人施錦芳過去也做過“救國團”墾丁青年活動中心主委；綠委許智傑、林岱樺做過高雄“救國團”指導委員多年，基隆市議長童子瑋也擔任基隆“救國團”指導委員多年，在“救國團”團慶上，屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲、澎湖縣長陳光復、綠委何欣純、高雄市議長康裕成等人都對“救國團”表示祝賀。



民進黨籍“立委”陳培瑜、范雲與張雅琳對此說法相當不滿，一度衝到游顥桌前抗議，認為這些地方人物參與“救國團”，與“救國團”是否為政黨附隨組織無關，並要求不要在跨年期間以程序操作方式倉促闖關。



黨產會主委林峯正也表示反對修法，他指出，法案牽涉釋字793號轉型正義的價值，提案應回到委員會讓更多人參與討論，而非逕付二讀，連討論機會都沒有。



他強調，“救國團”是國民黨來台以後在黨內成立的組織，所有過程都是國民黨決定、工作由國民黨指導，財政受“國家”資助。他也表示，“救國團”不隸屬於“國家”後，它的財務沒有清算交回“國家”，仍給“救國團”使用，並不合理。



張啟楷則是提出三個條件，第一要符合社會公義；第二要轉型為非營利組織；第三要不屬於任何政黨。只要能符合這三個條件，民眾黨就會予以支持。



協商一小時後，會議主席羅智強表示，協商未達成共識，送交院會處理。