多人競爭縣市長提名？國民黨：協調不成初選

國民黨文傳會主委吳宗憲接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月31日電（記者 張嘉文）針對明年2026縣市長選舉，中國國民黨多個縣市都有不只一人希望爭取提名的狀況，國民黨文傳會主委吳宗憲今天表示，目前黨中央並沒有設定期程，什麼時候一定要提名候選人，但任何縣市只要有兩個以上的同黨參選人出來競爭，就是協調，黨主席鄭麗文的立場是，協調、協調再協調，真的協調不成的話，才會走向初選。



國民黨目前有14個執政縣市，其中有9縣市首長2屆任滿，如何延續執政，成為2026重要挑戰。目前包括新北市、宜蘭縣、新竹縣和彰化縣等都出現黨內多個表態競爭提名的人選，需要靠後續的整合人選。



國民黨今天下午召開中常會，吳宗憲在會後轉述時針對媒體提問黨中央處理縣市長多組人選競爭的原則時強調，目前黨中央並沒有一個既定期程，要什麼時候提名全部的縣市長候選人，黨中央只有一個做法，就是任何地方只要有兩個以上的參選人，就是盡力去協調，真的協調不成，才會走向初選。



吳宗憲說，希望所有的黨籍同志在爭取提名時，盡量都能以協調的方式來解決，鄭麗文也多次公開說明，國民黨是一個團結的政黨，各參選人間也不會有所謂的惡性競爭，我們都是戰友，惡性競爭最後得利的是民進黨。



至於鄭麗文前天在廣播專訪時提及，新北市的提名可能會徵召台北市副市長李四川？



吳宗憲說，目前還沒有做這樣的協調，也還沒定調要徵召誰，目前黨內完全沒有聽到這個訊息。