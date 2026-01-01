李貴發：陸軍演顛覆認知　台應調整兩岸政策

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中1月3日電（記者 方敬為）解放軍“正義使命-2025”圍台軍演，首度實彈演訓，落彈區進入台灣本島外海24浬，創新近距離紀錄，台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，解放軍這次無論是部署的效率、行動的即時以及實彈操演的範圍都顛覆以往認知，台軍方授權官兵以交戰規則應處，但是否合乎當前態勢，有待商榷，規則或需調整，就怕擦槍走火風險攀升。



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



“正義使命－2025”環台軍演去年12月30日展開實彈演訓，解放軍東部戰區公告在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊7空域。



台軍方對外發布訊息指出，解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，落彈區散布台灣本島24浬周邊，此次飛彈落點是歷來最接近台灣的一次。軍方授權第一線官兵針對解放軍各項可能活動，依“經常戰備突發狀況處置規定”採取必要措施。



針對此次解放軍環台軍演，李貴發表示，已展現出的新戰略態勢，台灣軍方“交戰規則”適用性的問題，需要探討。他指出，隨著解放軍行動步步進逼，落彈區甚至迫近12浬的“領海”邊緣，這已對台灣既有的防禦邏輯構成嚴峻挑戰。



他提到，過去制定的交戰規則，主要設定對象為常規的有人戰機、轟炸機與軍艦，且傳統認知上，只要掛載彈藥的機艦闖入12浬，即視為敵對行為的開始，代表後續攻勢將接踵而至，前線指揮官便須據此判斷並採取反制行動。

