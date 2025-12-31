呂禮詩：台軍方應對環台軍演有明顯戰力落差

台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩。（中評社 資料照） 中評社台中1月1日電（記者 方敬為）解放軍東部戰區進行“正義使命－2025”圍台軍演，台海軍退役少校、新江艦前艦長呂禮詩接受中評社訪問表示，這次軍演兩岸的作戰能力形成落差，有別於解放軍短時迅速完成環台軍力部署，台軍方顯得被動，且措手不及，在作戰指揮體系上，軍方高層將應對責任拋給第一線官兵，這是高風險且不負責的行為，台軍方的戰略應對從頭到尾都在狀況外。



呂禮詩，在海軍服役18年，以少校退役；曾任海軍新江艦長、海軍官校軍事學科部教官、教準部航訓中心測裁官、西嶼雄二飛彈陣地兵器長。目前為軍事時事評論員。



“正義使命－2025”環台軍演2025年12月30日展開實彈演訓，解放軍東部戰區公告在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍，同時限航台灣周邊7空域。



台軍方對外發布訊息指出，解放軍總共發射兩波次多管火箭，一共發射共27枚，落彈區散布台灣本島24浬周邊，此次飛彈落點是歷來最接近台灣的一次。軍方授權第一線官兵針對解放軍各項可能活動，依“經常戰備突發狀況處置規定”採取必要措施。



針對此次應對解放軍“正義使命-2025”演習，台軍方授權第一線官兵依“交戰規則（ROE）”應處，呂禮詩表示，軍方高層相關指令，顯然是平時準備不夠充足，只好拋出“分散式管制”之說，把責任推卸給第一線官兵。



他說明，回顧歷史，所謂“分散式管制”並非現代化軍事革新的產物，而是早在1995、96年台海危機時便已存在的應急手段。當年因通訊鏈路技術限制，若大成系統（台灣海軍早期的自動化指揮系統）等指揮中樞遭切斷，外島雷達站與飛彈陣地必須在失去艦隊司令部統一指揮下獨立作戰。然而，時至今日已逾30年，台灣軍方耗費鉅資建構C4ISR（指揮、控制、通信、電腦、情報、監視與偵察）系統，理應具備更強韌的戰場存活率與指管能力，若如今面對演習仍需回頭依賴當年的應急戰術，無異於承認現有的指管系統依然脆弱，或是有意將決策壓力轉嫁至前線官兵身上。

